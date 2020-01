Per Demme bisognerà aspettare, sfumato il sogno di vederlo all’Olimpico

IL PRIMO RINFORZO

Per stupire in nome del padre e nel nome di Maradona, Diego Demme dovrà aspettare ancora un po’. Il centrocampista 28enne in arrivo dal Lipsia, chiamato così dai genitori in omaggio al Pibe de Oro, non potrà ancora allenarsi agli ordini di Gennaro Gattuso. La trafila burocratica per il suo trasferimento non è ancora finita. Bisognerà attendere l’arrivo del transfer e il deposito dei contratti, poi l’avventura in maglia azzurra potrà iniziare. Saranno ore di attesa per il tedesco, dopo i due giorni intensi a Roma con la speranza, poi svanita, di far parte dei convocati del Napoli in vista della trasferta di domani contro la Lazio all’Olimpico. Un sogno tramontato prima del previsto, quello di ritornare nella Capitale, dove mercoledì Demme è atterrato all’aeroporto di Fiumicino e ieri mattina ha sostenuto le visite mediche, prima di raggiungere il presidente Aurelio De Laurentiis negli uffici della Filmauro. Fonte: Il Mattino