Maggio sul momento di Insigne: “Negli anni è sempre utile, un momento difficoltà può capitare”

Dall’intervista rilasciata al CdS, dopo aver toccato vari argomenti a Maggio viene chiesto anche qualcosa su Lorenzo:

Il capitano del Napoli oggi è Lorenzo Insigne, che non vive un momento facile. Cosa gli consiglia?

«Dispiace per Lorenzo. Gli suggerivo sempre di essere meno istintivo nelle sue uscite, perché lui rappresenta la squadra e da napoletano ha una responsabilità importante. È cresciuto, l’esperienza lo aiuterà e per me deve rimanere a Napoli a vita, per riportare il club ai livelli che contano. Negli anni è sempre stato un crescendo, per il Napoli, un momento difficoltà può capitare. Sono stati anche sfortunati, si riprenderanno con il carisma di Gattuso».