Cucchi:”Il Napoli non è ancora riuscito ad esprimersi secondo le sue autentiche qualità”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista:

“Da ragazzino ero un radioascoltatore e sognavo di fare quel mestiere, poi a 26 anni mi trovai dinanzi ad una scelta: è stata un’esperienza di vita oltre ad una professione davvero bella. Tutto il calcio minuto per minuto, significa la freschezza di un racconto, la gioia di un gol. Fin quando la voce uscirà e sovrapporrà quella del pubblico, vivrà il calcio. La radio è il termometro che ci dice che la passione è ancora viva. Siamo davvero così sicuri che tutte le famiglie sono possibilitate a pagare per vedere la TV? Quando questo avviene, c’è la radio, che è popolare e abbraccia tutti. Lazio-Napoli? Difficilissima. Il Napoli non è ancora riuscito ad esprimersi secondo le sue autentiche qualità, ma non è questo il vero Napoli. Gattuso sta cominciando a dare la sua impronta alla squadra, non sarà una partita facile per la Lazio. Il Napoli è arrabbiato e Lazio-Napoli è una squadra sempre insidiosa”.