Mercato Napoli – Incrementare, ma anche sfoltire: 3 calciatori in uscita

Il Napoli vuole “rinforzare” la rosa, ma sa che bisogna anche sfoltirla. In uscita dagli azzurri sembra ormai essere Amin Younes, che non ha trovato molto spazio ed è chiuso anche dal cambio di modulo. Su di lui c’è su tutti il Werder Brema, e poi il Colonia, sempre in Bundesliga. Vicino al trasferimento anche Tonelli, per lui un ritorno a Genova, sponda Samp, dove già aveva giocato in prestito la scorsa stagione. Possibile cessione in prestito anche per Gianluca Gaetano, seguito dalla Cremonese in serie B, ma su di lui c’è anche l’interesse della Spal.