Manolas a Sky: “Contro la Lazio dovremo combattere per vincere “

Il Napoli si sta preparando in vista della sfida di sabato pomeriggio a Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi. Ai microfoni di Sky del collega Francesco Modugno è intervenuto il difensore azzurro Kostas Manolas. “Se si analizza il momento della squadra direi che è molto complicato, l’unico modo per uscirne è farlo tutti insieme. La Lazio? Sono in questo momento in un ottimo momento di forma, gioca bene, ha battuto per due volte la Juventus e quindi sarà una sfida tosta. Noi però dovremo combattere per ottenere il successo. Di derby ne ho giocati tanti, sarà una partita speciale per me, però lo sarà per noi per fare un ottimo risultato. Tornando la partita contro l’Inter abbiamo commesso tanti errori, ma soprattutto potevamo sfruttare le occasioni per andare in vantaggio, ma ci è mancato il cinismo. Quando vedi che una partita ti gira come contro i nerazzurri, capisci che è un momento davvero poco sereno e anche sfortunato. Immobile? In questo momento è un grande attaccante, è difficile da marcare, però dovremo farlo tutti insieme. Su Demme dico che non lo conosco personalmente, però è il benvenuto. Infine il Barcellona al momento non ci penso, anzi, per noi ci sono prima numerose sfide da tenere in considerazione, perciò testa alla Lazio, ma contro gli spagnoli non partiamo battuti”.

La Redazione