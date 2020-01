La scheda di Diego ed il padre come maestro: “A due anni stoppavo già di petto”. Video gol

Nella magica scalata del Lipsia, che in dieci anni è volato da zero fino al comando della Bundesliga e agli ottavi di Champions, si specchia il successo di Diego Demme. A 28 anni, nel club dei Red Bull dal 2014, il mastino con genitore italiano, insieme col centravanti danese Yussuf Poulsen, è il giocatore con la maggiore anzianità di servizio nei ranghi biancorossi. «Diego è un combattente nato, sempre nel posto giusto per spingere o per difendere, tenace in marcatura, pulito e propositivo nel palleggio, duro nei contrasti, con una moderna visione di gioco», questa la scheda tecnica del brevilineo (1,72) numero 31 di Julian Nagelsmann. Il nuovo allenatore del Lipsia ha ulteriormente valorizzato le qualità di Demme di cerniera sul centrosinistra nella mediana a quattro. «Mio padre Enzo è stato il mio maestro e rimane tuttora il mio giudice più severo – ha raccontato Demme ai cronisti – Mi ha insegnato la passione per il pallone, a correre moltissimo, a tirare con entrambi i piedi. Mi hanno detto che a due anni e mezzo ero già capace di stoppare di petto». Fonte: CdS

Un suo gol