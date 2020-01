Kulusevski ha sancito definitivamente la crisi della difesa azzurra

CHE TORMENTI

E allora, tutto su Kalidou. Koulibaly, certo, la colonna della difesa nonché uno dei pilastri fondamentali della squadra. Un gruppo in difficoltà, in crisi di risultati, però anche in crescita come hanno testimoniato alcune fasi della notte con l’Inter. Il problema? Beh, uno dei problemi ancora più evidenti è di certo la funzionalità dei meccanismi della linea a quattro: non ancora rodati – e ovviamente verrebbe da dire considerando il cambio di preparazione, filosofia e addestramento – però anche complicati dalle varie problematiche che hanno tormentato l’era Gattuso sin dai primi passi. Sin dai primi minuti della prima con il Parma: uno-due e via, arrivederci. Koulibaly sbaglia, inciampa, Kulusevski va in porta e il gigante del Senegal si sbriciola. E frana a terra: infortunio muscolare.

Fonte: CdS