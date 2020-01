L’obiettivo del Napoli è uno: Recuperare Kalidou Koulibaly

La speranza d’inizio settimana è esattamente quella che Gennaro Gattuso ha annunciato senza indugi subito dopo la partita di lunedì con l’Inter: recuperare Koulibaly in vista della Lazio. Missione possibile fino a sabato, partiamo da questo presupposto, però operazione non ancora certificata considerando che, come ha anticipato il tecnico alla vigilia della sfida con i nerazzurri, forzare per poi rischiare uno stop più lungo alla luce del problema muscolare rimediato con il Parma non sarebbe saggio. Anzi, sarebbe del tutto fuori luogo. Regna un certo ottimismo, comunque, e considerando anche la volontà di Kalidou e l’impegno dello staff medico azzurro non resta che attendere un paio di giorni per avere un quadro più chiaro. Già nitida, invece, la situazione relativa a Maksimovic: salterà la trasferta di sabato a Roma e a questo punto anche gli ottavi di Coppa Italia con il Perugia, in programma martedì al San Paolo.

