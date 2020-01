Ultime Lazio – Piove sul bagnato dall’infermeria in vista del Napoli

La Lazio ha ripreso oggi gli allenamenti a Formello, in vista della sfida di sabato 11 Gennaio alle ore 18,00 contro il Napoli per l’ultima del girone d’andata. Dall’infermeria non arrivano buone notizie, come riporta il sito lalaziosiamonoi.it.. Oltre a Correa e Lulic, per problemi al polpaccio e alla caviglia, si è fermato anche il laterale Jony. Il suo recupero sarebbe importante visto che il capitano (Lulic), è quasi certo che non ci sarà. In compenso rientreranno gli squalificati Lucas Leiva e Luis Alberto.

La Redazione