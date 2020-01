UFFICIALE: Daniele De Rossi lascia il calcio: “Farò l’allenatore”

BUENOS AIRES

Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e il calcio giocato. Ad annunciarlo è stata l’emittente argentina TyC Sports, canale del gruppo Clarin, nei suoi notiziari e sui propri social. La stessa fonte ha fatto notare che ieri l’ex capitano della Roma ha lasciato il centro tecnico del Boca ad Ezeiza in abiti civili, senza allenarsi. L’emittente ha detto anche che il 36enne ex campione del mondo «non continuerà nel club, per motivi personali». La conferma è arrivata, poco dopo, dal diretto interessato in una conferenza stampa: «La mia decisione è definitiva, lascio il Boca Juniors e smetto di giocare a calcio. È una scelta personale e relativa solo alla mia famiglia, con la quale voglio passare più tempo possibile. Non c’è assolutamente alcun problema con la nuova dirigenza, che anzi mi ha dimostrato un grande affetto e ha cercato di trattenermi: ma, come detto, la decisione è definitiva. Lascio perché la mia famiglia mi manca. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio in Italia. Il futuro? Farò l’allenatore, la mia strada è segnata. È un momento molto triste per me». Fonte: Il Mattino.