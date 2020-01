SKY, Conte: “Perchè si continua a parlare solo di contropiede?”

Antonio Conte comincia la prima parte della sua intervista ai microfoni Sky, “battibeccando” con mister Capello, perchè non accetta la definizione di squadra bassa che vince in contropiede, ma il suo ascolto è stato parziale in merito al commento del tecnico opinionista da studio. Sulla gara dice: “Non è mai facile vincere a Napoli, soprattutto tenendo conto di quello che è stato il Napoli in questi anni. Bastoni è una scelta, non è la prima volta che lo faccio, mi piace, mi fa i movimenti che gli chiedo. Oggi abbiamo concesso delle ripartenze, perchè la coperta se la tiri da un lato, poi si accorcia dall’ altro. Devono essere gestite meglio, ma bisogna anche tener conto degli avversari. Il calcio si inventa negli ultimi 30 metri, prima ci sono situazioni standard da tenere presente, penso che tutti studino e preparino posizioni e modi di difendere. Lukaku? Ma lui è una “pippa”, continuiamo a dirlo, ne ho sentite tante. Sia lui che Lautaro hanno fatto progressi incredibili…”