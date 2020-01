Il Napoli la prossima estate attuerà una rivoluzione: ecco i nomi

Cistana e Tonali sono i sogni di De Laurentiis e con Cellino se ne tornerà a parlare mercoledì quando i due si incontreranno giovedì all’assemblea di Lega Calcio: ovvio che nessuno dei due si muove a gennaio, ma il patron vuole giocare di anticipo in vista della rifondazione della prossima estate. De Laurentiis spinge anche per Castrovilli ma la Fiorentina non lo tratta per gennaio. C’è anche l’Inter sul talento viola ma il Napoli è quello che è parso più convinto di tutti. L’estate è lontana, però, e serve puntellare centrocampo e difesa dove la coperta sembra assai corta. Sulla fascia sinistra Gattuso ha espresso il proprio gradimento per Rodriguez che però pretende spazio. Più facile l’operazione Koutris dell’Olimpiacos, ma il Napoli ora è concentrato solo su quella che considera la priorità: il centrocampista. Fonte: Il Mattino