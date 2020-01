Lobotka escluso dalla gara del Celta contro l’Osasuma. Sarà rottura?

Stanislas Lobotka nella partita del Celta Vigo contro l’Osasuna non è stato convocato; ecco la spiegazione del portale FarodeVigo.es:

“Comincia ad essere difficile immaginare ancora Lobotka al Celta. La sua decisione di non giocare contro l’Osasuna lo avvicina ancora di più al San Paolo. Per lui non saranno facili i suoi ultimi giorni a Vigo: è indicato come un giocatore non concentrato sulla situazione difficile di classifica della squadra”.

Sarà un indizio di mercato per il Napoli?

Fonte: CM.com