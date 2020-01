Ghoulam è “fuori”, Giuntoli prova a giocare a carte francesi

Ormai sembra quasi una consuetudine. Fa male, ma pare proprio che Faouzi Ghoulam, ormai sia fuori dal progetto azzurro, (non gioca da ormai tre mesi) così com’è fuori, ancora una volta, dalla lista dei convocati. Leggendo quanto scrive Tuttosport, il ds Cristiano Giuntoli starebbe provando a piazzare il difensore algerino in Francia, dove potrebbe avere più spazio e recuperare la migliore condizione. Anche per questo il Napoli ha congelato il discorso riguardante la cessione di Elseid Hysaj, visto che con Malcuit ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, gli azzurri non possono rinunciare all’albanese.