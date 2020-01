SERIE A – Roma-Torino 0-1, Belotti sblocca allo scadere del primo tempo

L’inizio di 2020 della Roma allo stadio Olimpico contro il Torino, non è dei più semplici, visto che gli ospiti giocano un’ottima prima frazione, sulle ripartenze e concedere poco ai giallorossi. Sirigu però para su Zaniolo. La compagine granata però in contropiede coglie il palo con Belotti e poi spreca di testa De Silvestri. La Roma però non sta a guardare e sfiora il vantaggio con Pellegrini, super intervento di Sirigu. Nel recupero, su ennesima ripartenza, passa con Belotti stop e tiro sotto l’incrocio dei pali, nulla da fare per Pau Lopez.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri

Marcatori: 45’+2 Belotti (T)

Note: Ammoniti: Izzo (T), Verdi (T), Diawara (R), Veretout (R); Recupero: 2′ p.t.

La Redazione