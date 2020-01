Il 2020 della scuola calcio Internapoli inizia alla grande, in modo particolare per la categoria Under 16 di Matafora. Successo esterno per 1-4 sul campo della Cavese, in gol Gison, Petillo con una doppietta e gol di Brunetti.

