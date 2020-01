CALCIO FEMMINILE – Karin Muya è dell’Orobica Bergamo

L’Orobica Bergamo, in attesa di tornare in campo per il 2020 in campionato, ha annunciato il primo acquisto della sessione invernale. Si tratta della calciatrice inglese Karin Muya, ecco il comunicato del club bergamasco.

Karin Muya è una nuova calciatrice dell’Orobica Bergamo. Inglese di nascita, cresciuta nel Chelsea, Karin ha fatto parte delle Squadre Nazionali Giovanili fino all’Under 19 inglese. Atterrata a Bergamo, Karin potrà essere disponibile già in giornata per il primo allenamento.

La Redazione