Kalidou Koulibaly ha già un sostituto: viene dalla Premier

Dall’ Inghilterra le notizie si susseguono. Lui è uno dei preferiti dalla Premier britannica, per molti allenatori Koulibaly sarebbe il top player perfetto per la propria linea difensiva. Il Napoli da questo punta di vista deve cercare di non farsi cogliere impreparato qualora il giocatore chiedesse di essere ceduto per fare nuove esperienze o arrivasse una proposta “irrinunciabile”. Su Tuttosport si conferma l’interesse del club azzurro per Jan Vertonghen. Individuato come possibile sostituto del difensore senegalese. Il giocatore è in scadenza con il Tottenham. Mentre il Napoli è alla ricerca dell’ accordo per il prossimo anno con il difensore, ma sul calciatore c’è anche l’Ajax.