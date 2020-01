CdS Campania – “AURELIO CI RIPROVA”. Campagna e prelazione sulla sfida stellare col Barcellona

Aurelio De Laurentiis ci riprova, lo fa a modo suo, allungando una mano e provando a scaldare una città rimasta tiepida, in estate, e fermatasi poc’oltre i tredicimila abbonati. Provare per credere e come nel gennaio scorso, c’è una finestra ch’è stata aperta sul prossimo semestre, quello nel quale ci saranno appuntamenti che varrebbe la pena di non perdersi e che il Napoli propone di assicurarsi in anticipo, sin da ieri, lanciando (a sorpresa) una campagna di mini-abbonamenti per il girone di ritorno e che offra, così, pure la possibilità di potersi concedere il diritto di prelazione per la «sfida stellare con il Barcellona» in programma il 25 febbraio ma che conviene opzionare per sottrarsi alla ressa prevedibile che si scatenerà quando la madre di ogni partita si avvicinerà. Fonte: CdS