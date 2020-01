SKY – Napoli-Lobotka, continui contatti dalla Spagna per sbloccare con il Celta

L’affare Lobotka sembra davvero essere sempre una trattativa in via di definizione, ma non è ancora conclusa con il Celta Vigo. Il collega di Sky Mario Giunta aggiorna sul calciatore slovacco nell’edizione di calciomercato. “Da un paio di ore uno degli agenti di Lobotka è a Castel Volturno, l’altro è in Spagna per cercare di trovare un’intesa. Il presidente del Celta Vigo è passato da 20 a 23 milioni, il Napoli invece ha aumentato a 18 milioni+2 di bonus. L’intenzione è di sbloccare in giornata la trattativa con il giocatore che spinge forte per vestire la maglia azzurra”.

La Redazione