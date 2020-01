Il Napoli deve ritrovare il goal con i centrocampisti: Solo 3 fino ad ora

Il centrocampo che non c’è. Ma che, forse, sta tornando. La prova è rinchiusa tutta lì, nel destro preciso di Allan che a Reggio Emilia sembra aver cambiato le sorti almeno di quei 90 minuti. Era la reazione che ci si aspettava, quella che Gattuso – da eccellente interprete del ruolo quando era in campo – voleva dalla sua squadra. È stato il reparto nell’occhio del ciclone di questi primi mesi di stagione, indebolito da partenze troppo avventate nell’ultimo anno (non solo il capitano Hamsik, anche Jorginho, Rog, poi Diawara) e ora in cerca di riscatto. Quello che può arrivare dal mercato, con Giuntoli impegnato a regalare al nuovo allenatore un elemento che sappia innalzare la qualità e la sostanza della mediana, ma anche dal lavoro quotidiano, con un nuovo assetto e tutto da rifare.

IL GOL DA RITROVARE

Quello che servirebbe agli azzurri è un aiuto concreto in zona gol, necessario per una squadra che crea molto ma realizza troppo poco. I gol arrivati dal centrocampo in questa stagione sono solamente 3, tutti in trasferta: quello bello da vedere di Fabián a Lecce, quello tutta grinta di Zielinski sul campo dell’Udinese, quello del brasiliano Allan in casa del Sassuolo nell’ultimo match di campionato prima della sosta natalizia. Elmas, nella stessa partita, è andato vicino a marcare il primo gol italiano della sua carriera, ma Obiang ha deciso di non regalare un sorriso doppio a lui e alle statistiche azzurre.

Il dato è in netto calo rispetto agli anni precedenti emette in risalto tutte le difficoltà del reparto: un anno fa, gli azzurri avevano saputo andare in rete già 7 volte a questo punto della stagione con i centrocampisti, addirittura 11 erano state le reti della mediana durante il 2017-18, ultimo anno di Sarri. La mancanza del goleador Hamsik si fa sentire, ma anche Fabián e Zielinski erano sembrati più ispirati qualche mese fa.

Fonte: Il Mattino