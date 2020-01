Mazzola su Insigne: “Se è in serata non lo prendi mai!”

Se parli di Inter non puoi non pensare a Sandro Mazzola. Uno dei più grandi fuoriclasse del calcio italiano, interista fin nel midollo, come si diceva, ma viscerale e attento osservatore dell’attuale serie A. In vista di Napoli/Inter, ai microfoni de Il Mattino individua in Insigne il calciatore azzurro più temuto:

Del Napoli chi teme?

«Insigne mi piace molto, se è in serata non lo prendi. Quando guardo le partite cerco di anticipare le giocate e penso sempre che quando la palla capita a Lorenzo può succedere sempre qualcosa».