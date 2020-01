Dopo tante voci, e trattative, e veri o supposti contatti col Napoli, Dejan Kulusevski è un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista del Parma, di proprietà dell’Atalanta, è passato alla società bianconera, come si evince dalla notizia data dal profilo twitter della stessa. Kulusevski è con Pavel Nedved, e la didascalia non lascia dubbi. OFFICIAL | Dejan Kulusevski is a Juventus player!

Foto: Profilo Twitter Juventus FC