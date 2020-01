RINNOVI – Il Napoli accontenterà su un aspetto Zielinski e Milik

Sul capitolo dei rinnovi in casa Napoli, i prossimi dossier sul tavolo di De Laurentiis saranno quelli di Zielinski e di Arek Milik. Il centrocampista e la punta di nazionalità polacca, sono in scadenza nel 2021, quindi c’è il rischio di arrivare alle stesse situazioni di Mertens e Callejon. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, il presidente della società partenopea li potrebbe accontentare senza inserire la clausola rescissoria che per entrambi era sui 100 milioni. Dovesse andare in questo modo i giocatori sarebbero contenti e firmerebbero fino al 2024, in caso contrario le pretendenti non mancherebbero.

La Redazione