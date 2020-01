Brovarone: “Lobotka sarà importante, sui terzini ADL deve prendere il Cancelo di turno”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Stanislav Lobotka avrà un‘incidenza importante. Non servirà molta pazienza, andrà ad impattare naturalmente con il calcio italiano. Non è però un organizzatore lineare e classico. La sua dote migliore è la duttilità, la plusvalenza: giocatore di sostanza, può fare tutti i ruoli del centrocampo. A chi somiglia? Ricorda Lovric, Under-21 austriaco. E’ un giocatore prediletto, di enormi qualità e che avrei portato in Italia da tempo. Esterni? Il presidente Aurelio De Laurentiis non è solito spendere 30 o 40 milioni per un terzino. Spese tanto per Camilo Zuniga? Fu un bagno di sangue. Il Napoli vive da anni di secondi posti, ma ha una logica ambizione di vittoria. Per vincere, bisogna mettersi in testa di andare a prendere il Joao Cancelo o l’Alex Sandro della situazione”.