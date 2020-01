Mercato – Tanti club in fila per Ricardo Rodriguez

Ricardo Rodriguez, terzino del Milan, in uscita dai rossoneri, poichè scavalcato nelle gerarchie da Theo Hernandez, è seguito da molte società per la sessione di mercato invernale. Si legge su cm.it che lo svizzero è sotto osservazione oltre che dal Napoli, anche dal Fenerbache, che ha interesse da tempo, ed è inoltre seguito da tanti club in Bundesliga, a cui in coda si è aggiunto il Watford. Rodriguez a breve deciderà il suo futuro, desideroso di giocare con continuità anche in vista di Euro2020 con la sua nazionale.