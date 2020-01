MERCATO – Koutris ha vinto il ballottaggio con Rodriguez del Milan

Non c’è solo in cima alla lista del Napoli la figura di Lobotka, dove si attende la risposta del presidente del Celta Vigo, ma anche il ruolo di terzino sinistro. Come riporta il CdS, il greco-brasiliano Leonardo Koutris, sarebbe il profilo ideale per la zona mancina difensiva, rispetto a Riccardo Rodriguez del Milan. Sul terzino sinistro svizzero ci sono tra le altre il Watford e il Fenerbache, società che gli darebbero la continuità nel giocare a differenza del Napoli. Di Koutris ha colpito la forza fisica e la naturalezza. Si è aperta una falla a sinistra e si vuole tamponare quanto prima, la Grecia è pronta a dare una mano agli azzurri?

La Redazione