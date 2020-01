CdS – NAPOLI RADDOPPIA”. Ecco i colpi di Giuntoli per la rimonta

Lobotka non è l’unico nome che resta in evidenza sul taccuino di Giuntoli, il centrocampo liquido di Ancelotti non basta più, Gattuso ha chiesto uno specialista in mezzo al campo dove si è aperta una vera e propria falla, anche un esterno basso di sinistra, in linea con quelle che sono le strategie societarie e che portano a Leonardo Koutris (24) dell’Olympiacos, un greco di origini brasiliane che ha il fisico e anche la naturalezza.

Fonte: CdS