Carmando: “Spero che il Napoli si riprenda, pensate ai tifosi…”

Salvatore Carmando ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Roma a proposito del momento azzurro del 2019: «Spero che il Napoli si riprenda abbastanza presto, perché vedendolo in queste condizioni mi piange il cuore, sto male. Penso, però, che con Gattuso ci sarà una bella risalita e il Napoli riuscirà a piazzarsi al terzo/quarto posto in campionato. Se qualcuno ha la volontà di andare via, è meglio che lo faccia a questo punto. Intanto De Laurentiis è bravo a trovare dei validi sostituti di questi giocatori. Se il Napoli dovesse restare così non ce ne sarebbe per nessuno. Non è che da un momento all’altro è diventata una squadra qualsiasi. Credo che questa squadra potrà dare ancora filo da torcere alle altre squadre. Basta pensare partita dopo partita: ora c’è l’Inter ed una vittoria significherebbe tanto in questo momento. Voglio dare gli auguri a tutti i napoletani, li porto nel cuore e dico di pensare di più ai tifosi, che fanno tanti sacrifici per questa squadra».