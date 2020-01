Signori: “Raiola smuove centinaia di milioni di euro”

Riccardo Signori ha analizzato il 2019 di Mino Raiola, attraverso l’editoriale su Il Giornale: “L’ansia da prestazione di Mino Raiola annega sempre nell’oro. Un buon annegare. Non sappiamo se il celebrato procuratore abbia un cuore d’oro, di certo ha mani d’oro e cervello fino. Il 2019 si chiude con la faccia rotonda del Carmine, detto Mino, che sorride come una pubblicità del benessere dopo aver intascato 15 milioni per il trasferimento di Erling Braut Haaland, ultimo centravanti da vetrina, al Borussia Dortmund. Come dargli torto? Nell’arco di un anno, Raiola ha mosso e smosso contratti da centinaia di milioni, si dice che il suo parco assistiti, almeno i più importanti, valga intorno ai 700 milioni di euro, le percentuali raggiungano i 100 milioni annuali, in eterno braccio di ferro con Jorge Mendes“.

Ha aggiunto: “Matthijs De Ligt, colpo mercato di casa Juve, gli ha fatto intascare una decina di milioni, Marcus Thuram è stata un’altra chicca per la Germania, in Italia ha rifilato Lozano e Mkhitaryan, ha riportato Balotelli, ha spedito Moise Kean, ha spostato Manolas a Napoli, chiude con l’omaggio di Ibrahimovic e si prepara a scendere in campo per rivedere il futuro di Pogba, migliorare il contratto di Donnarumma e un bel gruppetto di milanisti. Ibra non costa solo per sé, ma almeno per tre: Romagnoli, Donnarumma, Bonaventura. Senza tralasciare che il nostro sarebbe pronto a far traslocare Insigne ed ha appena allungato il contratto di Verratti a Parigi fino al 2024. Comunque si giri la storia, ha vinto lui: chi può dimenticarlo, nell’estate torinese, a braccetto di De Ligt, osannato come un bomber? Roba da far rosicare perfino Cristiano Ronaldo: cosa peraltro facile”.