Mattia Destro potrebbe tornare alle origini: Il Genoa lo aspetta

Il Genoa dopo gli arrivi di Perin (ritorno per lui) e Behrami potrebbe chiudere il terzo colpo per il mercato invernale. Il Grifone, ultimo in classifica con 11 punti in 17 giornate, deve scuotere l’ambiente per risalire. Il terzo colpo potrebbe essere un altro ritorno: Mattia Destro. L’attaccante giocò nel Genoa nella stagione 2010/2011 totalizzando 18 presenze e 3 reti. Poi il prestito al Siena (2011/2012) 13 marcature in 32 apparizioni e la cessione a titolo definitivo alla Roma (2013/2015), 29 goal in 68 partite. La carriera di Destro sembrava poter decollare definitivamente col prestito al Milan (famosa divenne la scena di Adriano Galliani al citofono del calciatore) nel gennaio 2015. In rossonero segna la miseria di 3 reti in 15 gare così fa il suo ritorno alla Roma. Il peregrinare di Destro non finisce perché il Bologna crede in lui preleva da Trigoria sborsando circa 10 milioni di euro. In rossoblu 29 reti in 112 presenze, adesso invece il possibile ritorno alle origini: Quella Genova che lo aveva lanciato nei professionisti, ricordando che Destro ha ancora 28 anni.