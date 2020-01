A. Pedullà: “Per il post-Ghoulam il Napoli guarda in Grecia”

Non c’è solo Lobotka nel mirino del Napoli per il 2020, affare praticamente chiuso, dove mancano solo gli ultimi dettagli con il Celta Vigo, ma si pensa anche al ruolo di terzino sinistro. Come riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà si tratta del giocatore classe ’95 Koutris dell’Olimpiacos. Il futuro del giocatore franco-algerino è ancora incerto, dovrebbe restare fino a fine anno, ma si guarda già avanti e il laterale greco è già stato visionato e si lavora per poi portarlo in estate in maglia azzurra, a meno che non si sblocchi già nella sessione invernale.

La Redazione