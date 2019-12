Il napoletano Di Natale a Il Mattino: “Sono io il bomber del decennio”

Il signore degli anni 10 – la seconda decade del terzo millennio – non poteva che essere lui: Antonio Di Natale, un numero 10 per eccellenza. Con il passare degli anni quella maglia ha acquisito un valore in più, non solo uomo di fantasia, ma anche uomo gol. È per questo che Di Natale, con 125 gol segnati è il miglior marcatore di serie A del decennio. Risponde a Il Mattino:

Non male visto che dopo di lei ci sono nomi come Cavani, Higuain e Icardi…

«Essere il primo di questa classifica è una cosa che fa piacere, anche perché gente come Cavani e Higuain avrebbe potuto tranquillamente piazzarsi al posto mio».