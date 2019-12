Di Natale su Insigne: “Mi ci rivedo, ma non esistono solo i compagni”

E’ uno che di gol se ne intende, Antonio Di Natale. Di gol napoletani, poi! Da sempre afferma che oltre la provenienza, ci siano delle affinità tra lui ed il capitano del Napoli. Lo conferma ai microfoni de Il Mattino:

A proposito di napoletani: il capocannoniere del prossimo decennio può essere Lorenzo Insigne?

«Ho sempre detto che Lorenzo ha le mie stesse caratteristiche. Mi rivedo molto nei suoi movimenti, soprattutto per come manda i compagni in porta. Forse rispetto a me è più rifinitore, ma una volta gli ho detto dopo una partita che è bello giocare per i compagni, ma se sei un attaccante devi fare gol. Perché alla fine dell’anno contano i numeri».