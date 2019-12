Del Genio: “Del decennio ricorderemo i bei momenti, ma anche gli arbitri”

Oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista, ecco le sue parole: “Di questo decennio dobbiamo ricordare i bei momenti, ma anche le seclte arbitrali, che ci hanno condizionato tantissimo. Lobotka? E’ un buon giocatore, non un campione, adesso gioca nel Celta Vigo, e può essere funzionale agli altri centrocampisti. Non è un regista puro, è dinamico e mi sembra più una mezz’ala, però si può adattare. Haaland? Il Borussia Dortmund ha fatto un colpaccio e ha un’organizzazione di mercato eccezionale. Kulusevski? La concorrenza è tanta e quindi è difficile prenderlo. Il Napoli deve migliorare lo scouting, perchè non ha disponibilità economiche per comprare i giovani delle altre squadre. Speriamo che nel prossimo decennio in partenopei possano confermare quanto hanno fatto anche perchè ho il timore che possano essere eclissati da squadre con un fatturato più alto.