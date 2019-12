CdS Campania – ” LOBOTKA C’E’ IL SI’ “. Accordo col Napoli e pressing al Celta

Stanislav Lobotka s’è presentato ieri al centro sportivo del Celta Vigo per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia con la cresta alla Hamsik. Un segnale? Romanticamente parlando potrebbe, perché no, fatto sta che a Vigo sta montando una certa polemica proprio per la sua voglia di Napoli. Ovvero: il giocatore spinge per il trasferimento in Italia, ha detto sì e non vede l’ora di seguire le orme di Marek (appunto), ma i media spagnoli stanno puntando più che altro sulle manovre dei suoi manager definite, “sistematiche”, a ogni sessione di mercato. La notizia, insomma, emerge chiaramente: Stani vuole cambiare aria, a maggior ragione in un periodo di enorme difficoltà dei galiziani, terzultimi in Liga, e preferisce il Napoli nonostante un certo interessamento del Milan e, a quanto pare, anche del West Ham che ha appena cambiato allenatore e ha bisogno di rilanciarsi. Non resta che affondare il colpo. Dopo aver limato il prezzo. Fonte: CdS