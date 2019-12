Blitz londinese per chiudere l’affare Lobotka: tutti presenti

Pare proprio essere lo slovacco Lobotka il rinforzo più accreditato per il centrocampo azzurro. La trattativa è entrata nel vivo, ma il Napoli non è il solo club interessato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it a Londra è in atto una sorta di blitz per discutere la cessione del calciatore. L’affare con il Napoli è molto avanti, la società partenopea ha offerto tra i 15 ed i 18 milioni di euro, il Celta Vigo ne chiede tra i 20 e i 25, mentre è già stato trovato l’accordo con il calciatore. 5 anni di contratto da due milioni di euro a stagione. Come si diceva, però, il Napoli non è solo nella corte a Lobotka. Le concorrenti arrivano dalla Premier e si chiamano Arsenal e, in special modo, West Ham. Nella capitale britannica sono presenti sia un emissario del Celta che uno del Napoli.