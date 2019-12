Oltre Castelvolturno – Un azzurro Natale sparso per il mondo!

L’azzurro Natale – Insigne s’è goduto la famiglia, poi è volato a Dubai dove ha incontrato Immobile e Izzo per una rimpatriata partenopea. Ha scelto Dubai anche Ospina, mentre Milik ha approfittato della sosta natalizia per dedicarsi al suo Food&Ball, ristorante a Katowice, città della Polonia, aperto poco più di un anno fa. L’attaccante del Napoli non ha disdegnato foto e autografi ai suoi tifosi. Allan è tornato in Brasile per trascorrere le vacanze con la sua numerosissima famiglia e la moglie Thais che aspetta un altro bambino; Callejon è stato alle Maldive con la sua famiglia, Fabian e Llorente hanno fatto ritorno in Spagna, Di Lorenzo è tornato in Toscana, Hysaj e Mario Rui sono stati in Finlandia con le rispettive dolci metà, Gaetano ha scelto la romantica Disneyland Paris con la sua fidanzata, Maria, mentre Luperto ha visitato la Scozia con la sua Fabiana. Appuntamento per tutti a Casoelvolturno il giorno 30 per la ripresa.

CdS