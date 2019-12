Koulibaly e Ghoulam cuori d’oro: visita ai piccoli ammalati

La loro presenza, quella di Ghoulam e Koulibaly, è stata senz’altro il regalo di Natale per i piccoli pazienti del Santobono Pausilipon. I due calciatori del Napoli hanno fatto una sorpresa ai bambini ricoverati. Lo si è saputo dopo, attraverso le foto pubblicate sui profili social dell’ospedale pediatrico partenopeo. Emozioni forti, come quella regalata a un bimbo da Kalidou e Faouzi: videochiamata con Mertens, il suo idolo. «Natale, si sa, è la festa dei bambini – l’omaggio del personale -. Donare gioia e allegria ai bambini, soprattutto se costretti a passarlo in ospedale, è il gesto più nobile che ci sia! Grazie a due ragazzi meravigliosi, Ghoulam e Koulibaly, che hanno scelto, come spesso fanno, di trascorrere un pomeriggio con i nostri bimbi. Perché il vero successo, nella vita, è la capacità di creare emozioni».

Fonte: CdS