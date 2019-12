Questo è l’intervento di Fabrizio Biasin,giornalista, sul lavoro che deve fare il Napoli:

“Il campionato ancora non è finito e Gattuso ha tutto il tempo per lavorare.La squadra sappiamo che è forte e non ha espresso quest’anno tutto il suo potenziale.La mentalità del Napoli deve essere come le big europee.Adesso spetta al mister recuperare la testa dei giocatori e mirare all’Europa League”.