Ecco la data del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello

Zlatan Ibrahimovic è a un passo dal ritorno al Milan. Il centravanti svedese nella giornata di giovedì ha detto sì al Diavolo, 6 mesi di contratto con opzione (legata alle presenze a ai goal) di riscatto per i 12 successivi. La fumata bianca è ormai una formalità: Ibra tornerà a Milano, quella rossonera per la precisione. Il giorno previsto per il ritorno ufficiale dovrebbe essere il 2 gennaio, e non il 30 dicembre come si vociferava. L’accordo ormai c’è col Fondo Elliott pronto a regalare ai tifosi rossoneri (con un anno di ritardo) Ibracadacra ai supporters rossoneri.