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Serie B: Ecco le designazioni arbitrali della 19^ giornata

By Emilio Quintieri
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Sono arrivate le designazioni arbitrali per la 19^ giornata di Serie B. Domenica 29 dicembre la cadetteria chiuderà il 2019.

LE DESIGNAZIONI

PESCARA – CHIEVOVERONA h. 12.30
BARONI
FIORE – CAPALDO
IV: FOURNEAU

Le gare delle 15:00

CITTADELLA – V.ENTELLA
PRONTERA
SACCENTI – ZINGARELLI
IV: RAPUANO

CROTONE – TRAPANI
MAGGIONI
LOMBARDI – VONO
IV: ROBILOTTA

JUVE STABIA – COSENZA
AURELIANO
PAGLIARDINI – PAGNOTTA
IV: CAMPLONE

PERUGIA – VENEZIA
DI MARTINO
SORICARO – PALERMO
IV: DIONISI

PISA – FROSINONE
ILLUZZI
MOKHTAR – RUGGIERI
IV: VOLPI

PORDENONE – CREMONESE
SERRA
MUTO – MIELE
IV: AMABILE

SPEZIA – SALERNITANA
MASSIMI
SCHIRRU – ANNALORO
IV: MARINI

 

BENEVENTO – ASCOLI h. 18.00
AYROLDI
MARCHI – SCARPA
IV: ABBATTISTA

 

EMPOLI – LIVORNO h. 21.00
SOZZA
LOMBARDO – TARDINO
IV: SACCHI

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