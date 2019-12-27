Serie B: Ecco le designazioni arbitrali della 19^ giornata

Sono arrivate le designazioni arbitrali per la 19^ giornata di Serie B. Domenica 29 dicembre la cadetteria chiuderà il 2019.
LE DESIGNAZIONI
PESCARA – CHIEVOVERONA h. 12.30
BARONI
FIORE – CAPALDO
IV: FOURNEAU
Le gare delle 15:00
CITTADELLA – V.ENTELLA
PRONTERA
SACCENTI – ZINGARELLI
IV: RAPUANO
CROTONE – TRAPANI
MAGGIONI
LOMBARDI – VONO
IV: ROBILOTTA
JUVE STABIA – COSENZA
AURELIANO
PAGLIARDINI – PAGNOTTA
IV: CAMPLONE
PERUGIA – VENEZIA
DI MARTINO
SORICARO – PALERMO
IV: DIONISI
PISA – FROSINONE
ILLUZZI
MOKHTAR – RUGGIERI
IV: VOLPI
PORDENONE – CREMONESE
SERRA
MUTO – MIELE
IV: AMABILE
SPEZIA – SALERNITANA
MASSIMI
SCHIRRU – ANNALORO
IV: MARINI
BENEVENTO – ASCOLI h. 18.00
AYROLDI
MARCHI – SCARPA
IV: ABBATTISTA
EMPOLI – LIVORNO h. 21.00
SOZZA
LOMBARDO – TARDINO
IV: SACCHI