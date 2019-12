L’idea Politano nasce direttamente dalla volontà di Gattuso

Cambio d’ allenatore, cambio di modulo, cambio di idee. In casa Napoli sta succedendo questo. In merito a ciò la richiesta di un “regista” e quella di un esterno. Il Napoli cerca Matteo Politano ed instaura la trattativa con l’Inter. Un affare in cui è stato inserito il nome di Llorente, ormai chiuso col il nuovo sistema di gioco. La redazione di Sportmediaset fa sapere che l’idea Politano nasce proprio dalla volontà di Gattuso di avere un esterno mancino in rosa. Lo ha espressamente richiesto alla società. Al momento, infatti, ci sono solo destri come Insigne, Mertens, Lozano e Younes.