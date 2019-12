Ecco cosa hanno chiesto a Babbo Natale le squadre di Serie A

Il mercato invernale aprirà ufficialmente il 2 gennaio 2020, ma i club di Serie A stanno provando a chiudere alcune operazioni già in questi giorni. Il sogno Haaland resta una prerogativa juventina, ma attenzione alla concorrenza del Manchester United disposto a tutto pur di assicurarsi il giovane norvegese. Anche se il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia ruberebbe la scena a tutti, il 38enne svedese potrebbe accettare la corte del Milan ma solo con un contratto da 18 mesi. Napoli e Bologna, inizialmente interessate, sembrerebbero tagliate fuori dalla corsa a Ibracadabra.

Anche l’Inter di Conte, in lotta per lo Scudetto, cerca rinforzi. Arturo Vidal è in cima alla lista dei desideri del club nerazzurro, ma il Barça non lascerà andare via il cileno tanto facilmente. Mentre uno dei “regali” più contesi sugli scaffali del calciomercato dovrebbe essere Kulusevski. Il giocatore dell’Atalanta, in prestito al Parma, è conteso da Inter, Juventus e Napoli. I nerazzurri sembrano in vantaggio ma il mercato è ancora lungo e non è da escludersi l’inserimento di un quarto club pretendente.

La letterina per Babbo Natale

1) Zlatan Ibrahimovic (Milan);

2) Erling Haaland (Juventus);

3)Arturo Vidal (Inter);

4) Dejan Kulusevski (Inter, Juve, Napoli);

5) Lucas Torreira (Napoli);

6) Leandro Paredes (Juventus);

7) Nemanja Matic (Milan);

8) Jean-Clair Todibo (Milan);

9) Matteo Politano (Napoli);

10) Olivier Giroud (Inter).