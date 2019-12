La condizione atletica del Napoli è la chiave per ritrovarsi

LA CONDIZIONE ATLETICA

Ringhio sta lavorando sulla condizione atletica, modificata la preparazione rispetto alla gestione precedente di Ancelotti. Il nuovo tecnico ha caricato molto sul programma fisico nei primi giorni e gli azzurri l’hanno avvertito in termini di brillantezza contro il Parma. A Reggio Emilia con il Sassuolo hanno sofferto da un punto di vista fisico nel primo tempo il ritmo altissimo della formazione di De Zerbi. Poi sono cresciuti alla distanza quando è calato il Sassuolo e quando l’aspetto mentale è migliorato dopo il gol dell’1-1 messo a segno da Allan. Seduta con il pallone ad alta intensità per un’ora e un quarto, un giorno a campo stretto e un altro a campo leggermente più allargato: Gattuso e il suo staff di preparatori continueranno a lavorare soprattutto su questi aspetti alla ripresa della preparazione fissata per lunedì prossimo a Castel Volturno in attesa del match al San Paolo del 6 gennaio contro l’Inter, il primo dopo la sosta di campionato.

Fonte: Il Mattino