Ad Ancelotti non piaceva il regista, risulato? Ha fatto cedere Jorginho, Diawara ed Hamsik!

Ad Ancelotti non piaceva il regista per il suo 4-4-2. Se li è fatti cedere tutti gli uomini che avrebbero potuto impostare il gioco. Da Jorginho ad Hamsik fino ad arrivare Diawara. Risultato? Sono rimaste tutte mezzali che con l’avvento di Gattuso si calpestano i piedi. Nessuno dei presenti riesce a dettare i tempi. Non certo per colpa loro. Quindi si deve assolutamente intervenire sul mercato per migliorare complessivamente. Domenica sera Aurelio De Laurentiis era presente al Mapei Stadium. Si sarà preoccupato non poco assistendo al primo tempo ma quando poi nella ripresa ha visto la reazione degli azzurri si sarà caricato non poco. Fonte: Il Roma