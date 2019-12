I rinnovi di Mertens e Callejon viaggiano su binari differenti

Il futuro di Mertens e Callejon potrebbe riservare delle sorprese. Il belga ha delle proposte dalla Premier (Arsenal) e dalla Bundesliga (Borussia Dortmund). Mentre lo spagnolo potrebbe raggiungere al Dalian, Hamsik e Banitez, formando una colonia azzurra in Cina. Il belga avrebbe anche delle proposte dalla Serie A, ma se non dovesse continuare col Napoli preferirebbe giocare in un altro campionato competitivo. Mertens ha fatto una proposta alla società azzurra ma le parti non sembrano aver trovato un accordo. Mentre Callejon sembra quasi rassegnato a lasciare Castel Volturno.