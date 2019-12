La sfida di ieri sera Sassuolo-Napoli non era importante solo per i tre punti, poi conquistati in rimonta dagli azzurri, ma era anche l’occasione per parlare di mercato. La chiacchierata a bordo campo tra De Laurentiis e il d.s. dei neroverdi Carnevali poteva anche riguardare Boga. Il calciatore di proprietà del Chelsea, è stato tenuto a bada, senza mai incidere, però piace al club azzurro. La concorrenza non manca, però può essere un obiettivo per il mercato estivo.

La Redazione