Le pagelle – Il Mattino: il Napoli sufficiente ma senza pietà per Fabian

Il regalo di Natale è targato Elmas. Il Napoli non vinceva dal 19 ottobre (contro il Verona al San Paolo) e a Reggio Emilia interrompe il digiuno. Si tratta anche dei primi tre punti della gestione Gattuso che rimette in sesto un bruttissimo primo tempo e nella ripresa prima la pareggia e poi rischia addirittura di vincerla. Meret continua a dover fare 31 salvitutti con un paio di interventi che nel primo tempo tengono in vita il Napoli quando il Sassuolo è lì pronto ad azzannare la partita. Anche Milik se la cava bene, pur non segnando. A colare a picco è soprattutto il centrocampo perché Fabian Ruiz perde un’infinità di palloni e non riesce ad innescare mai le punte. La decide Elmas con un una zuccata all’ultimo secondo. Fonte: Il Mattino

MERET 7



DI LORENZO 6

MANOLAS 6

LUPERTO 5

MARIO RUI 5



ALLAN 6,5

FABIAN RUIZ 4

ZIELINSKI 5,5

CALLEJON 6

MILIK 6



INSIGNE 6



HYSAJ 5,5

ELMAS 7



MERTENS 6



GATTUSO 6,5