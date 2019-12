Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli di Baronio chiude con una sconfitta il 2019”

SAMPDORIA-NAPOLI 2-1

SAMPDORIA (4-2-3-1) – Raspa; Veips, Angileri, Rocha, Obert (85’ Sabattini), Chrystostomou, Siatounis (60’ Pompetti), Yayie Mpie (60’ Balde Balde), D’Amico, Brentan, Prelec A disp. Avogadri, Ercolano, Casanova, Canovi, Trimboli, Pompetti, Sabattini, Bahloui, Scaffidi, Balde Balde, Boschini, Dos Santos Amado All. Cottafava

NAPOLI (3-5-2) – Idasiak; Zanoli, Zedadka, Mamas (57’ Virgilio), Manzi, Senese (80’ Vrakas), Vrikkis, Marrazzo (80’ Cioffi), Palmieri (68’ Vianni), Labriola (68’ Tsongui), Sgarbi A disp. Maione, Zanon, Tsongui, D’Onofrio, Esposito A., Virgilio, Vrakas, Cioffi Vianni All. Baronio

Arbitro: Di Marco di Ciampino; Ass1: Barone; Ass2: Valente

Marcatori: 24’ Vrikkis (N) rig.; 73’ Prelec (S); 77’ Rocha (S)

Note: Ammonito: Siatounis, Cottafava all., Balde Balde (S); Recupero: 1’ p.t.; 5’ s.t.

GENOVA – Il terreno di gioco del complesso Garrone di Bogliasco è in pessime condizioni e le due squadre non riescono a giocare il loro calcio. Gli azzurrini di Baronio fanno la partita, ma è la Sampdoria a farsi pericolosa con Prelec, tiro che però non inquadra lo specchio della porta. Meglio i blucerchiati dove nonostante il terreno in pessimo stato, riescono ad adattarsi con il pressing e non solo. I liguri vicinissimi al vantaggio con Yayie Mpie, tiro a giro che termina fuori di pochissimo. I partenopei però al primo affondo passano su calcio di rigore, fallo subito da Zedadka, dal dischetto Vrikkis spiazza Raspa. Il Napoli sembra aver preso coraggio e sfiora il raddoppio con Sgarbi, ottimo intervento di piede del portiere della Sampdoria. Inizio di secondo tempo dove è la Sampdoria a spingere e sfiora il pari con D’Amico, palla deviata dalla difesa azzurra e Idasiak con un colpo di reni manda in corner. I partenopei però ripartono e sprecano ancora con Sgarbi che tutto solo manda sul fondo, non servendo Palmieri solo in area. I blucerchiati però non smettono di spingere e con Pompetti mette alla prova i riflessi di Idasiak. I liguri davvero in pressione e ancora il portiere del Napoli ad opporsi su Prelec. Gli azzurrini, vicini al raddoppio con Sgarbi, parata di Raspa, ma subiscono l’inevitabile pareggio con Prelec, diagonale da dentro l’area, nulla da fare per Idasiak. Il portiere classe 2002 dei partenopei è in giornata e devia in angolo il tiro di D’Amico. Dal tiro della bandierina arriva il raddoppio della Sampdoria con Rocha che da pochi passi batte la difesa partenopea molto distratta, anche sfortunato l’involontario assist di Senese. I blucerchiati ora hanno il morale a mille e ci provano su punizione con D’Amico, Idasiak para con i pugni. Il Napoli va davvero vicinissimo al pareggio con la semi rovesciata di Virgilio, miracolo da pochi passi di Raspa, il tutto su azione da calcio d’angolo. Sempre il portiere dei liguri salva ancora la sua squadra su Zedadka. Sconfitta amara per il Napoli che si fa rimontare per la seconda gara di fila dopo la Lazio e resta all’ultimo posto. Dopo la sosta natalizia sfida l’11 Gennaio contro la Juventus al “P. Ianniello” di Frattamaggiore.

Classifica Primavera 1 – Atalanta 37, Cagliari 28, Inter e Roma 23, Genoa e Juventus 21, Empoli 17, Torino e Lazio 16, Bologna e Sampdoria 15, Fiorentina 14, Sassuolo 13, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9

Alessandro Sacco